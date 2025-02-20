В Украине масштабная тревога: существует угроза обстрела крылатыми ракетами, что известно
Утром, 18 февраля, в Украине начала распространяться тревога на фоне ракетной опасности. В частности, существует угроза применения крылатых ракет и скоростные цели уже были зафиксированы в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы писали о взлете 4 стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Официальных подтверждений не будет, но начиная с 06:13 военные фиксировали скоростные цели в Харьковской области. Федоров предупредил о крылатых ракетах.
"ВНИМАНИЕ! Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал он.
Уже в 06:21 стало известно, в Харьковской области зафиксировано группу ракет. Они движутся в юго-восточном направлении.
Фото: информация от ВС по фиксации ракет (t.me/kpszsu)
Обновлено в 06:39
В западных областях начались отбои тревог. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:25 сигнал воздушной тревоги объявили почти по всей стране. В настоящее время ее нет только в Киеве, а также в Житомирской и Винницкой областях.
Напомним, что этой ночью практически в половине страны тоже была объявлена тревога. Примерно в 00:31 в Харькове было слышно серия звуков взрывов. Вероятно, они были за городом.
В это время глава в Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистики с северного востоке. Еще немного ранее, были зафиксированы скоростные цели с юга, а именно - в Николаевской области. Мониторинговые каналы писали, что это, возможно, были крылатые ракеты "Калибр", которые враг запустил с Черного моря.
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