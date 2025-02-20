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Россия атакует Украину ракетами: что известно

Четверг 20 февраля 2025 00:40
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Россия атакует Украину ракетами: что известно Фото: существует угроза баллистики (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 февраля Российская Федерация массированно атакует Украину. Враг использует для атаки ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Примерно в 00:31 в Харькове были слышны звуки взрывов, вероятно, за городом. Военные информировали, что существует угроза баллистики с северо-востока. В то же время Федоров тоже проинформировал, что, в частности, угроза баллистики есть для Запорожской области.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ писали, что враг запустил скоростные цели. Они двигались на Николаевскую область, затем на Кировоградскую, после чего изменили вектор движения на Днепропетровскую. По данным мониторинговых каналов, это могут быть "Калибры".

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