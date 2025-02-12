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В Николаевской области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры из-за ночной атаки

Николаев, Среда 12 февраля 2025 08:35
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В Николаевской области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры из-за ночной атаки Фото: в Николаевской области горел объект инфраструктуры из-за атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области ночью 12 февраля работала ПВО по вражеским дронам. На объекте инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, этой ночью в Николаевской области силы ПВО уничтожили два дрона типа "Шахед".

В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры в результате падения обломков возник пожар. Ким отметил, что огонь оперативно ликвидировали пожарные.

Также взрывной волной повреждены складские помещения. В результате вражеской атаки пострадавших нет.

Ночной обстрел Украины

Еще с вечера 11 февраля россияне запустили по Украине ударные дроны. Также ночью Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Под утро РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в одном из зданий возник пожар. В результате удара погиб человек, еще четверо пострадали, среди них ребенок.

Также в Киеве в результате атаки возникли пожары в Святошинском и Голосеевском районах.

Кроме того, в Киевской области вспыхнул пожар из-за российской атаки, повреждены дома и автомобили.

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Николаевская область Пожар Война в Украине Атака дронов
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