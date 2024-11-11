Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО

В ночь на 11 ноября Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 74-мя ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed и дронами неустановленного типа. В частности запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью враг запустил:

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области;

74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие:

двух управляемых авиационных ракет Х-59/69;

39-ти БпЛА в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

Отмечается, что 30 вражеских дронов были локально потеряны в разных областях Украины. Еще три дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Обстрелы Украины

Добавим, что этой ночью враг также отработал тактику пусков ракет с имитацией. По словам главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, сейчас Россия уже готова к массированным обстрелам Украины.

Между тем эксперт по авиационным системам Константин Криволап объяснил, способен ли враг истощить украинские силы ПВО из-за постоянных массовых атак дронов.