Сегодня, 10 августа в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.
По состоянию на 20:03 карта воздушных тревог выглядит так:
Военные Воздушных сил Украины сообщают, что существует угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.
Обновлено в 20:18.
По состоянию на сейчас воздушная тревога в большинстве областей отменена. Военные заявили, что угрозы применения баллистического вооружения нет.
Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли вчера, 9 августа.
Около полуночи российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с юго-восточного направления.
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