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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога в Україні (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

Станом на 20:03 карта повітряних тривог виглядає так:

Військові Повітряних сил України повідомляють, що є загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Оновлено о 20:18.

Станом на зараз повітряна тривога в більшості областей скасована. Військові заявили, що загрози застосування балістичного озброєння немає.

Нагадаємо, що востаннє повітряну тривогу в Києві оголошували вчора, 9 серпня.

Близько півночі російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" з південно-східного напрямку.

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