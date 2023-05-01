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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 мая 2023 03:49
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Обновлено (4:48)

Ермак заявил, что работает украинская ПВО.

Обновлено (4:42)

Спикер Одесской ОВА заявил, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

Обновлено (4:38)

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.

Обновлено (4:36)

В Киевской ОВА также предупредили об угрозе ракетного удара и рекомендовали находиться в укрытиях, или соблюдать правила "двух стен".

Обновлено (4:33)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что войска РФ пытаются выявить украинские системы ПВО и подчеркнул, что в Одесской области пока все чисто.

Обновлено (4:32)

Мэр Ровно, а также глава Днепропетровского облсовета призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обновлено (4:30)

Ермак призвал не сообщать о работе сил ПВО и позаботиться о своей безопасности.

Обновлено (4:23)

Сообщается, что первые российские ракеты вошли в воздушное пространство страны и летят в сторону Черкасс.

Руководитель Офиса президента призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее также руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил украинцев не игнорировать тревоги в связи с тем, что оккупанты готовят суммарный "залп" около 100 ракет.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара

Ранее мы писали, что вчера, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.

Напомним также, что вчера оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

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