В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара

Во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Обновлено (4:48)

Ермак заявил, что работает украинская ПВО.

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Спикер Одесской ОВА заявил, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.

Обновлено (4:36)

В Киевской ОВА также предупредили об угрозе ракетного удара и рекомендовали находиться в укрытиях, или соблюдать правила "двух стен".

Обновлено (4:33)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что войска РФ пытаются выявить украинские системы ПВО и подчеркнул, что в Одесской области пока все чисто.

Обновлено (4:32)

Мэр Ровно, а также глава Днепропетровского облсовета призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обновлено (4:30)

Ермак призвал не сообщать о работе сил ПВО и позаботиться о своей безопасности.

Обновлено (4:23)

Сообщается, что первые российские ракеты вошли в воздушное пространство страны и летят в сторону Черкасс.

Руководитель Офиса президента призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее также руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил украинцев не игнорировать тревоги в связи с тем, что оккупанты готовят суммарный "залп" около 100 ракет.