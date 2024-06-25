В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Обстрел Украины 25 июня

Сегодня днем, 25 июня, в Харькове в результате обстрела прозвучала серия взрывов.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне ударили по жилой застройке одного из самых больших районов города, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома.

Также сегодня во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области экипаж Благотворительного фонда "Восход SOS" попал под обстрел российских оккупантов.

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