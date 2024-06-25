В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

В Киеве и ряде областей Украины вечером 25 июня была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили в Воздушных силах.
В Киеве и ряде областей отбой угрозы баллистики.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Сегодня днем, 25 июня, в Харькове в результате обстрела прозвучала серия взрывов.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне ударили по жилой застройке одного из самых больших районов города, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома.
Также сегодня во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области экипаж Благотворительного фонда "Восход SOS" попал под обстрел российских оккупантов.
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