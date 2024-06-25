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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 25 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили у Повітряних силах.

Мапа повітряних тривог станом на 22:30

Обстріл України 25 червня

Сьогодні вдень, 25 червня, у Харкові внаслідок обстрілу пролунала серія вибухів.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів міста, внаслідок чого пошкодження отримали багатоквартирні будинки.

Також сьогодні під час евакуації жителів міста Торецьк Донецької області екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаПовітряні сили України