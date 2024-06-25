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В Торецке волонтеры фонда "Восток SOS" попали под обстрел РФ во время эвакуации гражданских

Торецк, Донецкая область, Вторник 25 июня 2024 18:20
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В Торецке волонтеры фонда "Восток SOS" попали под обстрел РФ во время эвакуации гражданских Фото: в Торецке волонтеры фонда "Восток SOS" попали под обстрел РФ во время эвакуации facebook.com/east.sos.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области во вторник, 25 июня, экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook фонда.

"25 июня экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел окупантов во время эвакуации жителей Торецка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне нанесли удар по городу примерно в 9:30. Под обстрел попал эвакуационный автомобиль фонда, экипаж которого успел забрать двух человек и направлялся к еще четырем жителям города.

Ударная волна выбила стекло машины, обломочные ранения получил водитель Владислав Арсений. Второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.

В фонде также сообщили, что из-за ухудшения ситуации в Торецке сейчас "Восток SOS" получает много заявок на эвакуацию.

"Сегодня там работали три экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, двое из них - представители маломобильных групп. Обстрел миссии со стороны врага - очередное военное преступление, совершенное армией РФ", - добавили в организации.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, из населенных пунктов Донецкой области, которые находятся близко к фронту, продолжается эвакуация гражданских.

Вчера мы сообщали, что власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торецк. Причиной является то, что российские войска находятся очень близко к городу и он постоянно под обстрелами.

А сегодня стало известно, что из пяти населенных пунктов Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми.

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Донецкая область Торецк Эвакуация Война в Украине Волонтеры
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