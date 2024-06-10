Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики (Getty Images)

В Киеве и ряде областей Украины вечером 10 июня была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах. Там также предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях. Карта воздушных тревог по состоянию на 18:50 Обновлено 19:12 В ряде областей отбой воздушной тревоги.