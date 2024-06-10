Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики (Getty Images)

У Києві та низці областей України ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - повідомили в Повітряних силах. Там також попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Черкаській та Вінницькій областях. Мапа повітряних тривог станом на 18:50