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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Понеділок 10 червня 2024 18:51
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - повідомили в Повітряних силах.

Там також попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

Мапа повітряних тривог станом на 18:50

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.

За останніми даними, відомо про шістьох поранених.

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