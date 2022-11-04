ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под руководством экс-полицейского. В Киеве выкрыли крупную наркогруппировку

Новина українською →
Киев, Пятница 04 ноября 2022 15:32
Под руководством экс-полицейского. В Киеве выкрыли крупную наркогруппировку Фото: в Киеве выкрыли крупную наркогруппировку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве выкрыли крупную наркогруппировку, которую организовал экс-полицейский. Преступная группа действовала в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организовал наркобизнес житель Борисполя, который в прошлом проходил службу в полиции и имел опыт оперативной работы. К этой деятельности он привлек еще четырех человек – жителей столицы и области.

Подозреваемые обустроили нарколабораторию у одного из членов группы в подсобном помещении. Ее мощности позволяли ежемесячно производить около 4 килограмм амфетамина. Такой "бизнес" приносил им более миллиона гривен дохода в месяц. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины
NEWS
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать