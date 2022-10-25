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Афера с топливом на крупную сумму: мошенникам сообщили о подозрении

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Киев, Вторник 25 октября 2022 15:22
Афера с топливом на крупную сумму: мошенникам сообщили о подозрении Фото: мошенники в Киеве продали несуществующее топливо на 2 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Двух человек подозревают в мошенническом завладении имуществом более чем на 2 млн грн. Они создали фиктивные фирмы и реализовывали несуществующее топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые в 2022 году организовали работу фиктивных предприятий по продаже несуществующего горючего предприятиям разной формы собственности. При этом они не преследовали цель реальной поставки товара после получения денежных средств в качестве подписки за товар.

Таким образом, вводя в заблуждение потерпевших, они завладели чужим имуществом на общую сумму более 2 млн грн. Правоохранителями в Киеве одновременно проведен 21 обыск по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к завладению чужим имуществом, а также транспортным средствам. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Ранее мы писали, что Нацполиция задержала троих мужчин, которые на столичном проспекте Глушкова среди дня убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину.

Также сообщалось, что в госизмене подозревают десять экс-полицейских из Харьковской области.

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