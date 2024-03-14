В Киеве и нескольких областях тревога, есть угроза баллистики

Сообщается об угрозе применения баллистического вооружения в Киеве и Киевской области.

Также тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 5:28, карта воздушных тревог выглядит так:

Карта: alerts.in.ua

В 5:44 сообщили об отбоях воздушных тревог по областям.

Обстрелы Украины

В ночь на четверг, 14 марта, российские войска атаковали дронами-камикадзе южные и центральные области.

В Харькове зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов. Данные о вероятных пострадавших не поступали.

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