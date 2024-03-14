В Киеве и нескольких областях тревога, есть угроза баллистики

В Киеве и области, а также ряде центральных и северных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Сообщается об угрозе применения баллистического вооружения в Киеве и Киевской области.
Также тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на 5:28, карта воздушных тревог выглядит так:
В 5:44 сообщили об отбоях воздушных тревог по областям.
В ночь на четверг, 14 марта, российские войска атаковали дронами-камикадзе южные и центральные области.
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