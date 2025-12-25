В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Войска РФ атакуют энергетику Украины

Напомним, что в рождественскую ночь, 25 декабря, Россия продолжила атаки на объекты украинской энергетики.

Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей есть в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В то же время в Одесской области отключения связаны с последствиями предыдущих обстрелов.

В Министерстве энергетики сообщили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также сегодня, 25 декабря, в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.