Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и нескольких областях сегодня днем, 25 декабря, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - отметили в КГГА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что вражеские БПЛА на севере Киевщины с Киевского водохранилища движутся курсом на юг - в направлении Вышгорода и Киева.

Обновлено 12:18

В Киеве и области объявлено об отбое воздушной тревоги.

 

Войска РФ атакуют энергетику Украины

Напомним, что в рождественскую ночь, 25 декабря, Россия продолжила атаки на объекты украинской энергетики.

Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей есть в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В то же время в Одесской области отключения связаны с последствиями предыдущих обстрелов.

В Министерстве энергетики сообщили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также сегодня, 25 декабря, в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

КиевВоздушная тревогаДрони