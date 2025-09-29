ua en ru
В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: работает ПВО

Киев, Понедельник 29 сентября 2025 18:48
В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: работает ПВО Иллюстративное фото: в нескольких регионах объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и нескольких областях сегодня, 29 сентября, вечером, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на 18:45 воздушная тревога объявлена в Киеве, частично Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: работает ПВОФото: карта воздушных тревог (скриншот)

В 18:30 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Чернигова с севера летит беспилотник.

В свою очередь в КГВА предупредили, что причина тревоги в столице - угроза применения ударных дронов. Киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.

Обновлено 18:51

В КГВА уточнили, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе.

При этом начальник КГВА Тимур Ткаченко также подтвердил работу ПВО.

Атака дронов

Напомним, в ночь на 29 сентября российские оккупанты запустили по Украине 32 ударных беспилотника.

По информации Воздушных сил, украинским защитникам удалось сбить или подавить 23 вражеских дрона.

Киев Война в Украине Воздушная тревога Дрони Атака дронов
