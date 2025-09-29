В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве и нескольких областях сегодня, 29 сентября, вечером, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

По состоянию на 18:45 воздушная тревога объявлена в Киеве, частично Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В 18:30 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Чернигова с севера летит беспилотник.

В свою очередь в КГВА предупредили, что причина тревоги в столице - угроза применения ударных дронов. Киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.

Обновлено 18:51

В КГВА уточнили, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе.

При этом начальник КГВА Тимур Ткаченко также подтвердил работу ПВО.