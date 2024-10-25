В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сказано в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

В то же время Воздушные силы предупредили, что в Киевской области заметили "Шахеды", которые летят в сторону Киева.

При этом несколько групп дронов-камикадзе фиксируют в Черниговской области. Они направляются на запад.