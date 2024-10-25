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В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и трех областях сегодня, 25 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сказано в заявлении начальника КГВА Сергея Попко. 

В то же время Воздушные силы предупредили, что в Киевской области заметили "Шахеды", которые летят в сторону Киева.

При этом несколько групп дронов-камикадзе фиксируют в Черниговской области. Они направляются на запад. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно запускали по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед" в октябре.

Обычно беспилотники не достигали своих целей, поскольку украинские защитники их сбивали или нарушали их работу при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Иногда "Шахеды" даже возвращались в Россию. Детально о причине этого в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаДрониАтака дронов