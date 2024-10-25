В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и трех областях сегодня, 25 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сказано в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.
В то же время Воздушные силы предупредили, что в Киевской области заметили "Шахеды", которые летят в сторону Киева.
При этом несколько групп дронов-камикадзе фиксируют в Черниговской области. Они направляются на запад.
Напомним, российские оккупанты практически ежедневно запускали по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед" в октябре.
Обычно беспилотники не достигали своих целей, поскольку украинские защитники их сбивали или нарушали их работу при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
Иногда "Шахеды" даже возвращались в Россию. Детально о причине этого в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
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