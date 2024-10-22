Почему "Шахеды" возвращаются в Россию или Беларусь: объяснение эксперта

Российские дроны-камикадзе "Шахед" могут возвращаться в Россию или залетать на территорию Беларуси. Это объясняется сильным программным сбоем из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что в случае, когда "Шахед" "не видит спутниковой навигации" под воздействием РЭБ, он начинает лететь прямолинейно и начинает "блуждать".

При этом после того, как "Шахед" вылетает из радиуса действия РЭБ, он ловит спутниковую навигацию, понимает, что пролетел цель, и возвращается обратно. Так он "кружит", пока топливо не закончится.

"Это крайне осторожное предположение, но эти случаи, когда дроны возвращаются на территорию РФ, скорее всего это из-за того, что там программный сбой в системе навигации настолько мощный, что они просто становятся на магнитный курс ноль, то есть просто на север, и улетают в Беларусь или РФ", - уточнил Катков.