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У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та трьох областях сьогодні, 25 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Київську міську військову адміністрацію в Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram .

Станом на 21:00 тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - сказано в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Водночас Повітряні сили попередили, що в Київській області помітили "Шахеди", які летять у бік Києва.

При цьому кілька груп дронів-камікадзе фіксують у Чернігівській області. Вони прямують на захід.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти практично щодня запускали по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед" у жовтні.

Зазвичай безпілотники не досягали своєї мети, оскільки українські захисники їх збивали або порушували їхню роботу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Іноді "Шахеди" навіть поверталися до Росії. Детально про причину цього у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривогаДрониАтака дронів