У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти практично щодня запускали по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед" у жовтні.

Зазвичай безпілотники не досягали своєї мети, оскільки українські захисники їх збивали або порушували їхню роботу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Іноді "Шахеди" навіть поверталися до Росії. Детально про причину цього у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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