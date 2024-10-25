В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и трех областях сегодня, 25 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сказано в заявлении начальника КГВА Сергея Попко. В то же время Воздушные силы предупредили, что в Киевской области заметили "Шахеды", которые летят в сторону Киева. При этом несколько групп дронов-камикадзе фиксируют в Черниговской области. Они направляются на запад.