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В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Киев, Пятница 25 октября 2024 21:05
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В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и трех областях сегодня, 25 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу: в чем причинаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сказано в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

В то же время Воздушные силы предупредили, что в Киевской области заметили "Шахеды", которые летят в сторону Киева.

При этом несколько групп дронов-камикадзе фиксируют в Черниговской области. Они направляются на запад.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно запускали по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед" в октябре.

Обычно беспилотники не достигали своих целей, поскольку украинские защитники их сбивали или нарушали их работу при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Иногда "Шахеды" даже возвращались в Россию. Детально о причине этого в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Киев Война в Украине Воздушная тревога Дрони Атака дронов
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