В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу
Фото: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Местные Telegram-каналы пишут, что россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Также сообщается о работе ПВО.
Эту информацию пока не подтверждают официальные источники.
Напомним, в субботу, 25 февраля, во всех областях Украины два раза объявляли воздушную тревогу.
Тогда в воздух поднялся российский МиГ.
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