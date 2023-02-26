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В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу

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Воскресенье 26 февраля 2023 23:37
В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Местные Telegram-каналы пишут, что россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Также сообщается о работе ПВО.

Эту информацию пока не подтверждают официальные источники.

В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу

Напомним, в субботу, 25 февраля, во всех областях Украины два раза объявляли воздушную тревогу.

Тогда в воздух поднялся российский МиГ.

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