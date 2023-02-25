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По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 09:32
По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ Фото: масштабная воздушная тревога объявлена в Украине 25 февраля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 25 февраля утро началось с масштабной воздушной тревоги. Опасность объявлена во всех областях.

Что известно о масштабной тревоге и ее причинах - в материале РБК-Украина.

По состоянию на 09:32, карта воздушных тревог выглядит так:

По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ

Что известно о причинах тревоги

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, с территории Беларуси зафиксирован вылет российского Миг-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Между тем, мониторинговые группы сообщают, что речь идет о взлете МиГ-31К, но на территории России.

"У нас нет никакой подтвержденной информации о взлете МиГов в Беларуси или "Саваслейке" РФ. Взлет 4х бортов МиГ-31К проводился с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область - ред.)", - сообщают наблюдатели.

По данным группы "Беларускі Гаюн", МиГ-31К не слетал с территории Беларуси.

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