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В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои)

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 16:01
В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои) Фото: воздушная тревога в Украине второй раз (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 16:15. По ряду областей пошли отбои. Карта выглядит так:

В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои)

Вторую масштабную воздушную тревогу в Украине объявили после 15.55.

В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои)

В сети сообщают, что россияне снова подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который потенциально может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Напомним, сегодня, 25 февраля, утро началось с масштабной воздушной тревоги. Тогда в воздух взмыло российское МиГ.

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воздушная тревога
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