В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои)

Фото: воздушная тревога в Украине второй раз (GettyImages)

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 16:15. По ряду областей пошли отбои. Карта выглядит так: Вторую масштабную воздушную тревогу в Украине объявили после 15.55. В сети сообщают, что россияне снова подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который потенциально может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".