В Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога (пошли отбои)
Фото: воздушная тревога в Украине второй раз (GettyImages)
Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 16:15. По ряду областей пошли отбои. Карта выглядит так:
Вторую масштабную воздушную тревогу в Украине объявили после 15.55.
В сети сообщают, что россияне снова подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который потенциально может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Напомним, сегодня, 25 февраля, утро началось с масштабной воздушной тревоги. Тогда в воздух взмыло российское МиГ.
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