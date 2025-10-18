RU

В Киеве и части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: По Украине распространяется воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Днем 18 октября в Киеве и значительной части Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины и карту воздушных тревог.

Военные Воздушных сил объяснили, что в областях, в которых сейчас объявлена воздушная тревога существует угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - написали в Воздушных силах.

По состоянию на 12:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В 12:52 в Воздушных силах отметили, что скоростная цель на севере Черниговщины в юго-западном направлении.

Обстрел Украины 18 октября

Напомним, что ночью 18 октября российские оккупанты совершили атаки по нескольким районам Днепропетровской области. В то же время были зафиксированы обстрелы Запорожья, повлекшие несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Кроме того, под вражескими ударами оказалась Полтавская область. В Полтаве из-за обстрела загорелся склад готовой продукции одного из предприятий.

А также россияне осуществили удар по Харьковской области. В результате Харьковская область подверглась масштабным вражеским атакам дронами и реактивными системами залпового огня.

В результате ударов по гражданским объектам один человек погиб, еще один получил ранения.

