В Киеве и части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Обстрел Украины 18 октября

Напомним, что ночью 18 октября российские оккупанты совершили атаки по нескольким районам Днепропетровской области. В то же время были зафиксированы обстрелы Запорожья, повлекшие несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Кроме того, под вражескими ударами оказалась Полтавская область. В Полтаве из-за обстрела загорелся склад готовой продукции одного из предприятий.

А также россияне осуществили удар по Харьковской области. В результате Харьковская область подверглась масштабным вражеским атакам дронами и реактивными системами залпового огня.

В результате ударов по гражданским объектам один человек погиб, еще один получил ранения.