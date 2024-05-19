В Одессе раздались взрывы: россияне запустили по городу "Шахеды"
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" на юг Украины. В Одессе раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Думскую".
В Одессе и области был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за вражеской атаки беспилотниками.
Около 03.00 местные СМИ сообщили о звуках взрыва в городе. Через несколько минут было уточнено, что взрывов было несколько.
"Дроны из Черного моря в направлении Черноморска Одесской области", - сообщили Воздушные силы.
По состоянию на 03.10 о пострадавших не сообщалось.
Обстрелы Одессы
В преддверии Россия запустила шесть ракет для ударов по территории Одесской области. Известно, что половина из них была сбита силами ПВО. Однако по словам главы области Олега Кипера, в результате попадания был зафиксирован пожар, а также было известно о 5 пострадавших.
Позже Кипер уточнил, из-за обстрела РФпогиб один человек. Также увеличилось количество раненых – до 7 человек.
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