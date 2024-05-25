В Киеве и части регионов Украины объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Украине и ряде областей 25 мая. Есть угроза ударов тактической авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
С 13.23 в Украине объявили тревогу в ряде областей. В частности, в список вошел и Киев. Здесь тревога загула в 13:56, в Киевской области – в 13:45. Кроме того, сейчас "красными" регионами являются:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Донецкая;
- Харьковская.
Воздушная тревога в Украине 25 мая (t.me/alarmukraine)
Отметим, что в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Отбой тревоги
В 14:12 в Киеве объявили отбой тревоги. Также "отбили" и Черниговскую, Сумскую, Киевскую области. На данный момент тревога продолжается в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, которая добавилась к списку позже всех, и Донецкой.
В 14.17 отбой объявили в Черкасской и Полтавской областях.
Взрыв в Чернигове
В Чернигове прогремел взрыв в субботу, 25 мая. В регионе в тот момент уже была объявлена воздушная тревога. Глава ГВА Дмитрий Брижинский уточнял, что взрыв раздался ориентировочно в северных окрестностях Чернигова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.