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У Києві та частині регіонів України оголосили тривогу

Україна, Субота 25 травня 2024 14:07
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У Києві та частині регіонів України оголосили тривогу Фото: в Україні оголошено тривогу 25 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Повітряна тривога оголошена в Україні та низці областей 25 травня. Існує загроза ударів тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

З 13:23 в Україні оголосили тривогу в низці областей. Зокрема, до спику увійшов і Київ. Тут тривога загула в 13:56, у Київській області - в 13:45. Крім того наразі "червоними" регіонами є:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Черкаська;
  • Донецька;
  • Харківська.

У Києві та частині регіонів України оголосили тривогу

Повітряна тривога в Україні 25 травня (t.me/alarmukraine)

Зазначимо, що у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій тривоги

О 14:12 у Києві оголосили відбій тривоги. Також "відбили" і Чернігівську, Сумську, Київську області. На даний момент тривога триває у Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, яка додалася до списку пізніше за всіх, та Донецькій.

О 14:17 відбій оголосили у Черкаській та Полтавській областях.

Вибух у Чернігові

У Чернігові пролунав вибух у суботу, 25 травня. У регіоні на той момент вже було оголошено повітряну тривогу. Глава МВА Дмитро Брижинський уточнював, що вибух пролунав орієнтовно на північних околицях Чернігова.

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