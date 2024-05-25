У Києві та частині регіонів України оголосили тривогу
Повітряна тривога оголошена в Україні та низці областей 25 травня. Існує загроза ударів тактичної авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
З 13:23 в Україні оголосили тривогу в низці областей. Зокрема, до спику увійшов і Київ. Тут тривога загула в 13:56, у Київській області - в 13:45. Крім того наразі "червоними" регіонами є:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Донецька;
- Харківська.
Повітряна тривога в Україні 25 травня (t.me/alarmukraine)
Зазначимо, що у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Відбій тривоги
О 14:12 у Києві оголосили відбій тривоги. Також "відбили" і Чернігівську, Сумську, Київську області. На даний момент тривога триває у Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, яка додалася до списку пізніше за всіх, та Донецькій.
О 14:17 відбій оголосили у Черкаській та Полтавській областях.
Вибух у Чернігові
У Чернігові пролунав вибух у суботу, 25 травня. У регіоні на той момент вже було оголошено повітряну тривогу. Глава МВА Дмитро Брижинський уточнював, що вибух пролунав орієнтовно на північних околицях Чернігова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.