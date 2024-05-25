У Києві та частині регіонів України оголосили тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

З 13:23 в Україні оголосили тривогу в низці областей. Зокрема, до спику увійшов і Київ. Тут тривога загула в 13:56, у Київській області - в 13:45. Крім того наразі "червоними" регіонами є:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Черкаська;

Донецька;

Харківська.

Повітряна тривога в Україні 25 травня (t.me/alarmukraine)

Зазначимо, що у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій тривоги

О 14:12 у Києві оголосили відбій тривоги. Також "відбили" і Чернігівську, Сумську, Київську області. На даний момент тривога триває у Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, яка додалася до списку пізніше за всіх, та Донецькій.

О 14:17 відбій оголосили у Черкаській та Полтавській областях.

Вибух у Чернігові

У Чернігові пролунав вибух у суботу, 25 травня. У регіоні на той момент вже було оголошено повітряну тривогу. Глава МВА Дмитро Брижинський уточнював, що вибух пролунав орієнтовно на північних околицях Чернігова.