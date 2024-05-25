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В Чернигове прогремел взрыв

Чернигов, Суббота 25 мая 2024 13:58
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В Чернигове прогремел взрыв Фото: в Чернигове прогремел взрыв 25 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Чернигове прогремел в субботу, 25 мая. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, в Чернигове раздался один взрыв. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области в 13:23.

Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50

В Чернигове прогремел взрыв

Обстрелы Украины

В последние месяцы российская армия возобновила обстрелы энергетики Украины. Под ударом врага были генерирующие предприятия и распределительные сети.

Россияне атаковали Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭЦ, а также уничтожили Трипольскую и Змиевскую ТЭС.

Из-за российских атак и масштабных повреждений объектов энергетики в Украине начали снова отключать свет для населения и бизнеса. Сегодня ориентировочно отключения будут с 20:00 до 24:00.

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