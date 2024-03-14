В Киеве и большинстве областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Карта тревог

(Обновлено 08:48). Воздушная тревога продолжает распространяться на западные регионы

По состоянию на 08:35 карта воздушных тревог выглядит так:

Причина тревоги

По информации пресс-службы Командования Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения врагом баллистического вооружения с востока.

Обстрелы Украины

Ранее сообщалось, что оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена ​​во многих областях. РФ выпустила 36 "Шахедов", из которых 22 удалось сбить нашим силам ПВО.

Так, сегодня враг вел массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. По данным местных властей, сейчас на части продолжаются восстановительные работы.

В частности, враг бил и по самому Харькову, атаковав Шевченковский район. В результате атаки там повреждены нежилые гражданские помещения.

Как позже рассказал мэр города, второй за утро "прилет" из-за российского удара произошел в лесополосе Харькова рядом с нежилыми помещениями.

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