У Києві та більшості областей - повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

(Оновлено 09:09). Відбій загрози

Мапа тривог

(Оновлено 08:48). Повітряна тривога продовжує поширюватися на західні регіони

Станом на 08:35 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина тривоги

За інформацією прес-служби Командування Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Обстріли України

Раніше повідомлялося, що окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях. РФ випустила 36 "Шахедів", з яких 22 вдалося збити нашим силам ППО.

Нагадаємо, що сьогодні ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківської області. За даними місцевої влади, наразі на частині тривають відновлювальні роботи.

Зокрема, ворог бив і по самому Харкову, атакувавши Шевченківський район. Внаслідок атаки там пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

Як пізніше розповів мер міста, другий за ранок "приліт" через російський удар стався у лісосмузі Харкова поряд з нежитловими приміщеннями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.