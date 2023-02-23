В Киеве судили боевика "ДНР", после обмена повторно попавшего в плен

Одного из боевиков так называемой "ДНР" судили в Киеве после его повторного попадания в плен к украинским военным.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на приговор суда от 10 февраля 2023 года.

Святошинский суд города Киев провел закрытое заседание, на котором рассматривалось дело относительно государственной измены уроженца Донбасса Руслана Вяльшина. Он признан виновным в государственной измене в условиях военного положения и участия в незаконных вооруженных формированиях.

В материалах следствия указано, что Вяльшин добровольно прибыл в "военный комиссариат ДНР" 27 июля 2022 года. Он написал заявление, что хочет добровольно мобилизоваться. Позже он был назначен стрелком 1 стрелкового отделения 1 взвода 3 роты 1135 батальона "1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады ДНР".

Ему выдали военную форму образца РФ, берцы, каску, вещевой мешок, кружку и котелок, а также автомат Калашникова, четыре магазина и 120 патронов. После этого он был доставлен на позиции села Марьинка Покровского района Донецкой области.

Там Вяльшин служил два месяца. Он дежурил с оружием и наблюдал за передвижением украинских военнослужащих. В августе 2022 года он вместе с подразделением передислоцировался в соседнее село Александровка.

В сентябре прошлого года 10 боевиков "ДНР" вместе с Вяльшиным заняли позицию в лесополосе в 8 километрах от Марьинки. На следующий день он попал в плен.

По данным следствия, Вяльшин уже не впервые попадал в плен к украинским военным. В 2018 году его уже задерживали и судили за участие в террористической организации.

Задержанный еще в 2015 году присоединился к рядам "ДНР". Он подписал контракт о прохождении службы в "народной милиции". Он был распределен на должность механика-водителя. Однако в начале 2016 года из-за конфликта с командиром роты он уволился. В 2017 году он вернулся на службу в другое подразделение "народной милиции ДНР". А вот 20 апреля 2018-го он был взят в плен ВСУ.

В августе 2018-го Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако 27 декабря 2019 года он был помилован и обменян на граждан, находящихся в плену России и так называемых "Л/ДНР".

На заседании 10 февраля Святошинский районный суд Киева приговорил Вяльшина к 15 годам.