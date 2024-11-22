В Киеве создали Штаб противовоздушной обороны, - источник

Украинская ПВО

Напомним, Украина благодаря помощи западных союзников значительно усилила свою противовоздушную оборону с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В частности, несколько стран предоставили украинским защитникам системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистические ракеты. При помощи таких систем Украина уже сбивала российские гиперзвуковые ракеты “Кинжал”.

Но недавно Россия впервые ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности "Кедр". Возможности сбить ее у украинских защитников нет.

По данным источника РБК-Украина в Генштабе, Киев будет инициировать переговоры с партнерами о том, как противодействовать новым российским ракетам. В частности, Украина попытается получить американские системы THAAD.

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