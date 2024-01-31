В Киеве произошло два повреждения на водопроводах: где нет воды

В Киеве утром 31 января произошло сразу две аварии на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" в Facebook.
Повреждение водопроводной магистрали диаметром 250 мм произошло на бульваре Шамо, 7 в Днепровском районе Киева.
Для ремонта необходимо сделать разрыв на тротуаре и зеленой зоне. Из-за аварии была подтоплена дорога, движение транспорта не ограничивали.
Из-за аварийной ситуации отключены от водоснабжения 10 жилых домов:
Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.
На место повреждения направили две цистерны с питьевой водой для детских садов.
Фото: повреждения на бульваре Шамо (facebook.com/vodokanal)
Также еще одна авария произошла на улице Алексея Тихого, 55/13 в Соломенском районе столицы. Там повреждение диаметром 500 мм, вода затопила проезжую часть.
Для устранения аварии специалисты будут производить разрыв на зеленой зоне.
Фото: повреждения на улице Тихого (facebook.com/vodokanal)
Напомним, ранее во Львове затопило центр города. Причиной тому стал прорыв водопроводной сети.
Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", который доставал до крыш многоэтажных домов.
Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.
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