Во Львове затопило центр города из-за порыва водопроводной сети

Фото: во Львове затопило улицы в центре города из-за прорыва водопроводной сети (t.me/lviv_adm)

Во Львове произошла аварийная ситуация на водопроводной сети, и в результате прорыва конструкции некоторые локации на проспекте Свободы залило водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Инцидент произошел утром в четверг, 12 октября. На месте ЧП ведутся аварийные работы по ликвидации утечки. Последствия прорыва водопровода на проспекте Свободы Из-за происшествия в центре города временно отключили подачу воды. "Также возможны усложнения движения транспорта на этой части дороги", - рассказали в горсовете. Завершить работы и возобновить водоснабжение хотят до 17:00. Для львовян в этот день будет работать водовозка, добавили в горсовете.