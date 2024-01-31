У Києві сталося два пошкодження на водопроводах: де немає води

Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва.

Повідомляється, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

б-р Шамо, 1/5, 3,7;

Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

На місце пошкодження направили дві цистерни з питною водою для дитячих садків.

Фото: пошкодження на бульварі Шамо (facebook.com/vodokanal)

Також ще одна аварія сталася на вулиці Олексія Тихого,55/13 Солом'янському районі столиці. Там пошкодження діаметром 500 мм, вода затопила проїжджу частину.

Для усунення аварії фахівці будуть виконувати розриття на зеленій зоні.

Фото: пошкодження на вулиці Тихого (facebook.com/vodokanal)