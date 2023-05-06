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"Фонтан" достигает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода

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Суббота 06 мая 2023 12:09
"Фонтан" достигает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода Фото: "Фонтан" получает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода (t.me/kyivtv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве произошел серьезный прорыв водопровода. Высота воды достигает крыш многоэтажек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал телеканала "Киев".

Отмечается, что авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что "фонтан" достигает крыш многоэтажных домов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, вчера 5 мая, в Шевченковском районе, провалилась дорога из-за коммунальной аварии. Движение транспорта было ограничено.

Между тем, до 10 июня, из-за проведения ремонтных работ, ограничено движение на улице Милославской на левом берегу столицы.

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