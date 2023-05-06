"Фонтан" достигает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода
Фото: "Фонтан" получает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода (t.me/kyivtv)
В Киеве произошел серьезный прорыв водопровода. Высота воды достигает крыш многоэтажек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал телеканала "Киев".
Отмечается, что авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что "фонтан" достигает крыш многоэтажных домов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, вчера 5 мая, в Шевченковском районе, провалилась дорога из-за коммунальной аварии. Движение транспорта было ограничено.
Между тем, до 10 июня, из-за проведения ремонтных работ, ограничено движение на улице Милославской на левом берегу столицы.
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