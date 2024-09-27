В Киеве произошла стычка между топ-чиновником Нацбанка и военным: что известно

Как сообщили в Нацполе, конфликт произошел вчера около 22:00 на одной из парковок в столице.

Водитель автомобиля Lexus в нетрезвом состоянии преградил водителю Audi дорогу, между мужчинами возник конфликт.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что за рулем Lexus был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, а водитель Audi - военный (в сети пишут, что это белорусский доброволец Андрей Трацевский).

Сообщается, Поляруш угрожал военному наградным оружием (сам банкир это отрицает). Военный в ответ на действия чиновника распылил газовый баллончик.

Недалеко от места находилась полиция, поэтому участников конфликта разняли.

На сотрудника Нацбанка составили админ протокол по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения). Он отказался пройти тест на предмет алкогольного опьянения. Оружие, которое находилась у чиновника в машине, изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении военного по статье 125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение), а в отношении работника НБУ по ст. 129 УК (угроза убийством).