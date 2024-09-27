У Києві сталася сутичка між топпосадовцем Нацбанку та військовим: що відомо

Як повідомили в Нацполі, конфлікт стався вчора близько 22:00 на одному з паркувальних майданчиків у столиці.

Водій автівки Lexus в нетверезому стані перегородив водію Audi дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi - військовий (в мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський).

Повідомляється, Поляруш погрожував військовому нагородною зброєю (натомість сам банкір це заперечує). Військовий у відповідь на дії посадовця розпилив газовий балончик.

Неподалік від місця була поліція, тому учасників конфлікту розборонили.

На працівника Нацбанку склали адмін протокол по ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння). Він відмовився пройти тест на предмет алкогольного сп'яніння. Зброю, яка знаходилася у посадовця в машині, вилучили.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно військового за статтею 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), а стосовно працівника НБУ за ст. 129 ККУ (погроза вбивством).