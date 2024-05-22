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В Харькове произошла потасовка между гражданскими и военными: в ТЦК отреагировали

Харьков , Среда 22 мая 2024 22:17
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В Харькове произошла потасовка между гражданскими и военными: в ТЦК отреагировали Фото: в Харькове произошла потасовка между гражданскими и представителями ТЦК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В социальных сетях сегодня, 22 мая, обнародовали видео конфликта между гражданскими мужчинами и представителями ТЦК. Инцидент произошел в Харькове во время уведомления граждан военнослужащими. В областном ТЦК приступили к внутренней проверке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Предварительно установлено, что конфликт начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физическую силу против военнослужащих.

Провокационные нападения сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных.

В ТЦК отметили, что при этом в сети распространяется только фрагмент видео по ситуации, указанные выше эпизоды отсутствуют.

В результате нападения пока не установленных гражданских лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на убойную рану в районе скул.

"В ТЦК этот военный проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года. Убеждены, что этому инциденту, произошедшему в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка", - отметили в ТЦК.

Там добавили, что после возбуждения уголовного производства командование будет оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

"В то же время командование и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. Они не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние", - подчеркнули в ТЦК.

В настоящее время назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Скандалы из ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине участились конфликты с участием гражданских и работников ТЦК и СП.

Так недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.

В Одессе мужчины в военной форме пытались затащить гражданского в микроавтобус.

А в Хмельницкой области в апреле произошел скандал с якобы избиением "активистки" в одном из военкоматов. Однако, как выяснилось, женщину никто не трогал, а она сама вела себя неадекватно, что зафиксировали камеры в здании ТЦК.

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