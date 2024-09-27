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В Киеве произошла стычка между топ-чиновником Нацбанка и военным: что известно

Киев, Пятница 27 сентября 2024 11:59
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В Киеве произошла стычка между топ-чиновником Нацбанка и военным: что известно Фото: Киеве произошел конфликт между топ-чиновником Нацбанка и военным (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В Киеве на парковке произошел конфликт между менеджером Нацбанка и военнослужащим. Последний заявил, что банкир едва не сбил его и угрожал оружием, а сам чиновник эти слова отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах и пресс-службу Нацполиции.

Как сообщили в Нацполе, конфликт произошел вчера около 22:00 на одной из парковок в столице.

Водитель автомобиля Lexus в нетрезвом состоянии преградил водителю Audi дорогу, между мужчинами возник конфликт.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что за рулем Lexus был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, а водитель Audi - военный (в сети пишут, что это белорусский доброволец Андрей Трацевский).

Сообщается, Поляруш угрожал военному наградным оружием (сам банкир это отрицает). Военный в ответ на действия чиновника распылил газовый баллончик.

Недалеко от места находилась полиция, поэтому участников конфликта разняли.

На сотрудника Нацбанка составили админ протокол по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения). Он отказался пройти тест на предмет алкогольного опьянения. Оружие, которое находилась у чиновника в машине, изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении военного по статье 125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение), а в отношении работника НБУ по ст. 129 УК (угроза убийством).

Напомним, ранее в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими.

Также недавно в сети разразился скандал из-за избиения эксвоенного в городе Смела Черкасской области.

Кроме того, мы писали о драке в Харькове, которая тоже произошла между гражданскими и военными.

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