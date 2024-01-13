В Киеве произошел пожар в одном из ТЦ: проводится эвакуация посетителей

В Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. В настоящее время проводится эвакуация посетителей.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, возгорание произошло в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

Предварительно, пожар произошел на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате.

Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место.

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

А в середине декабря в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.

На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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