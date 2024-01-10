ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве произошел сильный пожар на автомойке (видео)

Киев, Среда 10 января 2024 12:37
UA EN RU
В Киеве произошел сильный пожар на автомойке (видео) Фото: в Киеве произошел сильный пожар на автомойке (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве 10 января произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua, Патрульную полицию Киева, "Киевпасстранс".

"Огромный столб дыма в Киеве на Березняках... Полностью сгорела автомойка gold car wash на улице Березняковская, 15", - сообщили в паблике.

Позже в Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с пожаром на автомойке по улице Березняковской, движение транспорта затруднено.

Патрульные на месте происшествия регулировали дорожное движение. В настоящее время движение уже возобновлено.

Задержки транспорта

Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за пожара задерживается движение автобусов №№44, 49 по ул. Березняковская.

"Движение автобусов №44, 49 организовано до ул. Березняковская, без заезда на Железнодорожную платформу "Левый берег", - предупреждают в ведомстве.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева 26 декабря произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Кроме того, 1 января в Вышгороде, под Киевом, произошел пожар в многоэтажке. Причина оказалась нетривальной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Народная партия Пожар
NEWS
Зеленский поехал в Вильнюс: с кем встретится и главные темы переговоров
Зеленский поехал в Вильнюс: с кем встретится и главные темы переговоров
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации