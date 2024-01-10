В Киеве произошел сильный пожар на автомойке (видео)
В Киеве 10 января произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua, Патрульную полицию Киева, "Киевпасстранс".
"Огромный столб дыма в Киеве на Березняках... Полностью сгорела автомойка gold car wash на улице Березняковская, 15", - сообщили в паблике.
Позже в Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с пожаром на автомойке по улице Березняковской, движение транспорта затруднено.
Патрульные на месте происшествия регулировали дорожное движение. В настоящее время движение уже возобновлено.
Задержки транспорта
Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за пожара задерживается движение автобусов №№44, 49 по ул. Березняковская.
"Движение автобусов №44, 49 организовано до ул. Березняковская, без заезда на Железнодорожную платформу "Левый берег", - предупреждают в ведомстве.
Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева 26 декабря произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.
Кроме того, 1 января в Вышгороде, под Киевом, произошел пожар в многоэтажке. Причина оказалась нетривальной.
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