В Киеве произошел пожар в реанимации больницы (фото)

Пожары в Киеве

Ранее мы писали, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Печерском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В начале октября крупный пожар произошел также в Голосеевском районе столицы - пожарные эвакуировали 12 жителей дома.

Кроме того, 28 сентября из-за российской атаки в Киеве загорелась больница. Тогда обломки ракет и взрывы зафиксировали в нескольких районах города - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

А в ночь на 17 сентября масштабный пожар вспыхнул в многоэтажке вблизи станции метро "Нивки". Пламя охватило значительную часть здания.