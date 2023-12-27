В Киеве произошел пожар в многоэтажке: один человек погиб

В Шевченковском районе Киева вчера вечером, 26 декабря, произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, 26 декабря в 21:47 к спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по ул. Татарской.
Пожар произошел в одной из квартир на 14 этаже. В 22:36 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры выпрыгнул мужчина. Его спасти не удалось.
Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.
Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)
Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.
Также недавно в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.
К вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.
Кроме того, в Киевской области в рождественский вечер, 25 декабря, загорелись две церкви.
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