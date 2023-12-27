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В Киеве произошел пожар в многоэтажке: один человек погиб

Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Шевченковском районе Киева вчера вечером, 26 декабря, произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, 26 декабря в 21:47 к спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по ул. Татарской.

Пожар произошел в одной из квартир на 14 этаже. В 22:36 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры выпрыгнул мужчина. Его спасти не удалось.

Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.

 

Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожары в Киеве и области

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Также недавно в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

К вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.

Кроме того, в Киевской области в рождественский вечер, 25 декабря, загорелись две церкви.

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КиевГСЧСПожар