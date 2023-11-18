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На Подоле в Киеве пожар с сильным задымлением (видео)

Киев, Суббота 18 ноября 2023 10:50
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На Подоле в Киеве пожар с сильным задымлением (видео) Фото: в центре Киева 18 ноября вспыхнул пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар в Киеве вспыхнул на Подоле утром в субботу, 18 ноября. Наблюдается сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул на улице Хорыва на столичном Подоле. На место инцидента прибыла полиция. Пока причины и обстоятельства пожара неизвестны.

В сети публикуют видео с места происшествия. На кадрах заметно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева горело общежитие. Пожар вспыхнул на улице Лукьяновская.

Также масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Кроме того, в Дарницком районе Киева вечером 12 ноября загорелся склад со стройматериалами.

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