В одном из районов Киева горел склад, есть пострадавший

В Дарницком районе Киева к вечеру 12 ноября загорелся склад со стройматериалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко и главу Дарницкой районной администрации Николая Калашника.

"Пожар в Дарницком районе столицы, по улице Бориспольской. Горит склад со стройматериалами", - сообщил мэр столицы около 19:45.

По его словам, сейчас на месте работают все экстренные службы.

"Пока обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается. Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар", - сообщил Кличко.

По его словам, спасатели призвали жителей столицы не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара автомобили.

Продолжается локализация пожара

Глава Дарницкой районной администрации Николай Калашник в 20:27 сообщил, что на месте уже идет локализация и ликвидация пожара сотрудниками районного ГСЧС.

Пожар по его словам, начался в помещении магазина-склада со стройматериалами на улице Бориспольской в микрорайоне Рембаза.

Фото: в Киеве произошел пожар (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"Двум пострадавшим оказывается помощь медиками на месте, острая реакция на стресс, от госпитализации отказались. Причина пожара устанавливается", - сказал он.

Пожар ликвидирован

Мэр столицы сообщил, что по состоянию на 20:33 пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидировали.

Всего, по словам Кличко, на месте инцидента обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.

"В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей", - сказал мэр.

Пожар в складском помещении под Киевом

Напомним, несколько недель назад под Киевом вспыхнул сильный пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания тогда составляла около тысячи квадратных метров.

Для гашения были привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

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