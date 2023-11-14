В Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар на СТО. Фото и видео

Масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, пожар начался вечером вторника. Огонь распространился на площади более 150 квадратных метров. Спасатели оперативно приступали к ликвидации пожара.

По словам свидетелей происшествия, сначала на СТО был слышен звук взрыва, после которого из здания выбежал человек, а уже потом начался пожар. Однако в ГСЧС сообщили, что во время возгорания никто не пострадал.

Фото: пожар в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Пожар в складском помещении под Киевом

Напомним, несколько недель назад под Киевом вспыхнул сильный пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания тогда составляла около тысячи квадратных метров.

Для гашения были привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

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