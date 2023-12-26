В Киевской области на Рождество произошли пожары в двух церквях (фото)

В Киевской области в рождественский вечер, 25 декабря, загорелись две церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году.

В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 кв.м.

Еще один пожар вчера произошел в Церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади 2 кв.

Фото: в Киевской области на Рождество произошли пожары в двух церквях (t.me/dsns_telegram)

Пожары в Киеве и области

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Также недавно в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.