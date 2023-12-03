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В Киеве произошел пожар на СТО: есть пострадавший (фото)

Фото: в Киеве произошел пожар на СТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели потушили начавшийся сегодня, 3 декабря, пожар в одном из столичных СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным службы, сегодня в 11:10 поступило сообщение о пожаре на ул. Сумской. Пожар возник в котельном помещении здания СТО.

 

Спасатели сообщают, что уже в 11:37 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв.

"После ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи, которая была на месте, обратился один из работников СТО с ожогами левой кисти руки. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение", - добавили в ГСЧС.

Пожар в столице

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Мы также писали, как в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.

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КиевПожар